Sky: Pop-Up-Sender im "Rocky"-Fieber

Vom 21. bis 27. Januar wird Sky Cinema Hits zum Pop-Up-Sender Sky Cinema Box-Legende. In dieser Zeit versorgt der Pay-TV-Kanal Fans mit der "Rocky"-Filmreihe, kündigt Sky an.