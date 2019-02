Sky-Produktion "8 Tage" feiert Premiere auf der Berlinale

Die Apokalypse-Serie "8 Tage", die neueste Sky Original Production, feierte gestern ihre Weltpremiere auf der Berlinale. Die Serie erzählt die Geschichte des drohenden Weltuntergangs aus der Perspektive ganz normaler Menschen, die sich auf die Katastrophe vorbereiten.



Bei der Premiere wurden die ersten beiden Episoden präsentiert. Die Welt wird von einem Asterioden bedroht. Bis zum Einschlag sind es nur noch acht Tage. Deutschland liegt in der Einschlagzone. Die Serie zeigt Geschichten, wie die unterschiedlichen Menschen mit diesem Szenario umgehen.