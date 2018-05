Sky Q: Ab Sonntag Tennis in Ultra HD

Vom 27. Mai bis 10. Juni zeigt Eurosport 4K bei Sky alle Matches auf dem Philippe Chatrier live in Ultra HD. Der UHD-Eventsender des Sky Partnersenders Eurosport wird in diesem Zeitraum auf dem Sendeplatz von Sky Sport UHD ausgestrahlt.



Sky Kunden können sich freuen, denn sie kommen ab Sonntag erstmals in Deutschland in den Genuss von Weltklasse-Tennis in Ultra HD. Ab diesem Sonntag werden bis zum 10. Juni alle Matches auf dem Court Philippe Chatrier bei Eurosport 4K in Ultra HD übertragen.