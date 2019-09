Sky Q: Aufnahmen künftig auch unterwegs nutzbar

Mehr Flexibilität für Sky-Kunden: Dank eines neuen Updates für Sky Go können Aufnahmen, die über den Sky Q Receiver gemacht wurden, auch unterwegs genutzt werden.



Sky Go erhält eine neue Funktion, die den Kunden des Pay-TV-Anbieters mehr Komfort verschaffen soll: Dank eines neuen Updates für Sky Go haben Sky-Q-Kunden künftig die Möglichkeit, auch von unterwegs auf ihre Aufnahmen auf dem Sky-Q-Receiver zuzugreifen. Dabei gibt es die Möglichkeit, sie gleich zu Hause anzuschauen, oder sie für unterwegs auf ein mobiles Gerät herunterzuladen.