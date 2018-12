Sky Q: Film- und Serienhits en masse zu Weihnachten

Rechtzeitig zum frohen Fest präsentiert Sky Q zig Blockbuster wie zum Beispiel "Avengers: Infinity War" und "Tomb Raider" als exklusive TV-Premieren.



Mit "Avengers: Infinity War" startet am 25. Dezember der bislang erfolgreichste Kinofilm des Jahres exklusiv in Deutschland auf Sky Cinema. Am 1. Januar folgt dann auch der erfolgreichste Kinofilm des vergangenen Jahres: Bora Dagtekins Comedy-Hit "Fack Ju Göhte 3" mit Elyas M'Barek. Außerdem startet am 23. Dezember der Oscar-Gewinner "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", sowie am 26. Dezember "Tomb Raider" mit der neuen Lara Croft auf Sky Cinema. "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone" feiert am 30. Dezember auf Sky Cinema seine TV-Premiere.