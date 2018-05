Sky Q - Heute geht's los

Zeitenwende bei Sky - nichts anderes als "das neue Sky" verspricht der Pay-TV-Anbieter mit Sky Q.



Der heutige 2. Mai ist der Starttermin für Sky Q. Der Dienst soll ein neues Zeitalter bei Sky Deutschland einläuten. Er bietet nicht nur viele neue Features, sondern wird vom Pay-TV-Anbieter auch zum Anlass genommen, sich in vielerlei Hinsicht neu aufzustellen.