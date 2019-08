Sky Q Mini: Jetzt mit Netflix, DAZN und Spotify

Seit der Markteinführung im Juni schauen viele Sky Q Kunden das Sky Programm mit der Sky Q Mini Box auf weiteren Fernsehern im Haushalt. Jetzt gibt es dafür neues Futter.



Zahlreiche Technikfachmedien haben die Sky Q Mini getestet, wie etwa unser Magazin "Digital Fernsehen". Wir nannten die Box eine "Sky Q Bereicherung" (Ausgabe 9/2019). Im Test "überzeugt die Box mit Zuverlässigkeit und guter Bildqualität." Das Blogger- und Influencerportal robvegas.de sagte: "Für jeden Sky Q Kunden revolutioniert sich das Seherlebnis mit der Mini Box."

Jetzt gibts mehr Inhalte

Nun wird genau dieses Kundenerlebnis weiter ausgebaut: Ab sofort sind auf der Sky Q Mini – wie auf dem Sky Q Receiver – auch die Streamingservices Netflix, DAZN und Spotify verfügbar. Empfehlungen für Netflix werden auf der Home-Seite, sowie in den Bereichen Serien, Filme und Fortsetzen Seite an Seite mit Sky Inhalten angezeigt. So finden Kunden ihre Lieblingsinhalte von Sky und Netflix in einer Übersicht und können sich einfacher denn je für ihr Programm entscheiden.





Was ist Sky Q Mini?

Bei der Sky Q Mini handelt es sich um eine Android IP Box, die sowohl die bewährte Sky Q Bedienoberfläche, als auch viele Funktionalitäten umfasst, die Kunden bereits auf Ihrem Sky Q Receiver schätzen. So können Kunden mit der Sky Q Mini auf lineare Sky Sender, das öffentlich-rechtliche Programm sowie Partnersender zugreifen, Filme und Serien auf Abruf schauen, Apps wie die ARD- und ZDF-Mediatheken nutzen und müssen dabei nicht auf Features wie Restart, Fortsetzen, Autoplay oder den Kids Mode verzichten. Bedienen lässt sich die Box ganz einfach mit der Sky Q Sprachsteuerung. Die Sky Q Mini wird per HDMI mit dem Fernseher und wahlweise über LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet verbunden.Über den optischen Ausgang ist der direkte Anschluss an ein Soundsystem möglich. Ein zusätzlicher Antennenanschluss für Satellit oder Kabel ist nicht notwendig. Sky Q Kunden haben die Möglichkeit, die Sky Q Mini Box direkt auf sky.de zum einmaligen Mietpreis von 49 Euro (zzgl. Versandkosten und Aktivierungsgebühr) zu bestellen. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Sky Q Vertrag.