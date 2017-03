Sky Q: Sprachgesteuerte Suche ab April

Sky erweitert die Möglichkeiten seiner Plattform Sky Q. Sprachsteuerung ist dabei nur eines von vielen neuen Features.



Sprachgesteuerte Suche: Um dieses Feature wird die Plattform Sky Q im Vereinigten Königreich erweitert, verkündete Sky am Mittwoch. Auf diese Weise soll der Zuschauer schneller und einfacher Filme, Serien und Sportprogramme finden, die ihn interessieren. Aufwändiges Stöbern gehört damit der Vergangenheit an. Wer seine Filme lieber anhand seines Lieblingszitats auffinden möchte, der kann auch dies in Zukunft tun. Ebenso funktioniert die Suche nach bestimmten Merkmalen, z.B. nach Genre oder Regisseur.