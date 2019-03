Sky Q Update - Arte und Youtube neu dabei

Das Sky-Q-Angebot wird um die Apps von Youtube und Arte erweitert. Außerdem gibt es jetzt auch noch einen Kinder- und Stromspar-Modus.



Die große Video-Welt von Youtube ist ab sofort auch auf Sky Q als App verfügbar. YouTube-Inhalte in Ultra HD sind mit Sky Q ebenfalls abspielbar. Die Arte App bietet kostenlos alle Programme des deutsch-französischen Kultursenders in HD, im Livestream oder in der Mediathek. Die Sendungen sind dort bis zu 90 Tage nach der TV-Ausstrahlung verfügbar.