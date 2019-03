Sky Q lockt zum Kunden-Meilenstein mit Feier-Angeboten

1,5 Millionen Kunden sind für Sky ein Grund zum Feiern. Hierzu gibt es ein Extra-Angebot mit signifikanten Ersparnissen.



Nachdem Sky Q kein ganzes Jahr nach seinem Deutschland-Start im Mai 2018 bereits anderthalb Millionen Nutzer verzeichnet, lockt der Pay-TV-Anbieter interessierte Kunden nun mit verschiedenen deutlich reduzierten Paket-Angeboten.