Sky Q noch in dieser Woche mit Netflix

"Das Boot" meets "Games of Thrones" - Nur noch ganz wenige Tage und Nutzer von Sky Q werden auf die Vielfalt des Film- und Serien-Angebots von Netflix zurückgreifen können.



Ab dem 15. November ist der größte und erfolgreichste Streaming-Anbieter der Welt in das Angebot von Sky Q integriert und zubuch- und abrufbar. Das neue Paket Entertainment Plus umfasst einen vollwertigen Zugang zum Netflix-Standard-Plan.