Sky Q startet auch auf Smartphones

Das UHD-Angebot von Sky in Großbritannien, Sky Q, will vor allem mit seiner Flexibilität punkten. Nun baut der Pay-TV-Anbieter diese noch aus und bringt Sky Q per App auch auf Smartphones.



Mit dem Start der neuen Receivergeneration Sky Q versprach Sky seinen Kunden in Großbritannien nicht nur den Start ins Ultra-HD-Zeitalter, sondern auch verstärkte Flexibilität. Dank "Fluid Viewing" sollte das Programm nicht nur an den TV-Bildschirm gebunden sein, sondern auch problemlos auf weitere Wiedergabegeräte übertragen werden können. Nun soll das Angebot noch flexibler werden, denn der Pay-TV-Anbieter wird Sky Q nun über eine App auch auf Smartphones bringen. Meldungen zu diesem Thema

Kunden im Vereinigten Königreich stehen somit die Festplattenaufnahmen zur Verfügung, zudem kann über die Smartphones nicht nur auf die On-Demand-Inhalte zurückgegriffen werden, wie bei Sky Go, sondern über einen Livestream auch auf das aktuelle Programm von Sky, wie der Brand Director of TV and Content Products, Luke Bradley-Jones, erklärte.



Zudem erweitertet Sky sein Angebot auf Sky Go und die neue Sky-Q-App um All 4, das digitale Angebot von Channel 4.

