Sky-Receiver mit Designpreis ausgezeichnet

Freude im Hause Sky: Der Festplatten-Receiver Sky+ Pro wurde mit dem Designpreis "Red Dot 2017" ausgezeichnet. Die Jury lobt vor allem die Formsprache des Ultra-HD-fähigen Receivers.



Die Abonnements steigen und jetzt erhält man sogar schon Preise für seine Geräte. Bei Sky dürfte derzeit gute Stimmung derzeit herrschen. Es ist das erste Mal, dass ein Receiver von Sky den "Red Dot"-Award gewinnt.