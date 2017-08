Sky: Rekordreichweite bei 2. Bundesliga

Das Publikum sehnt sich nach der Bundesliga. Bis es soweit ist, kann man sich aber schon mal mit der zweiten Bundesliga beschäftigen. Das beschert Sky eindrucksvolle Quoten.



Nachdem bereits der Saisonauftakt in Liga zwei bei Sky für Luftsprünge gesorgt haben dürfte, wurde das Reichweiten-Ergebnis am vergangenen Wochenende noch einmal getoppt. Insgesamt 1,84 Millionen Zuschauer erreichte der Pay-TV-Anbieter auf linearem Weg. Das Montagsspiel zwischen St. Pauli und Dynamo Dresden sahen 0,29 Millionen Menschen.