Sky-Sender nun in HD: Senderumstellung bei Unitymedia vollzogen

Unitymedia hat zum 8. Oktober 2019 Änderungen an der Senderbelegung vorgenommen. Sky-Kunden bekommen dadurch mehr HD-Qualität ohne Aufpreis.



Kunden von Unitymedia, die die Sky-Pakete Starter, Entertainment, Sport oder Bundesliga gebucht haben, können schon bald automatisch und ohne Zusatzkosten zahlreiche Sender in verbesserter HD-Qualität empfangen.

Meldungen zu diesem Thema

Neue Staffel "Babylon Berlin": Erster Trailer veröffentlicht

Schwere Sicherheitslücke in Millionen Unitymedia-Routern

Wichtiges Update für Sky Ticket & Sky Q auf AppleTV

In der vergangenen Nacht ist die Senderumstellung bei Unitymedia durchgeführt worden: Ab sofort empfangen Bezieher des Starter- und Entertainment-Angebots die Sender Disney Junior, Beate Uhse.TV, 13th Street, SYFY, Universal TV, Fox, TNT Serie, NatGeo Wild, Sky 1, National Geographic, Discovery Channel, Sky Krimi und Sky Atlantic in HD-Bildqualität anstatt in der SD-Variante. Alle übrigen Sender bleiben den Kunden in gewohnter Form erhalten.



Innerhalb des Sky-Bundesliga-Pakets gibt es die Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD sowie Sky Sport Bundesliga 6 HD neu. Kunden, die das Sky-Sport-Paket abonniert haben, empfangen künftig auch die Sender Sky Sport 6 HD und Sky Sport 7 HD in verbesserter Bildqualität.