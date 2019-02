Sky-Serie "Der Pass" geht in Runde Zwei

Leichen, Schauer, Grusel. Bei der Thriller-Serie "Der Pass" brauchte man Nerven. Und die hatten Millionen von Zuschauern bei der ersten Staffel. Für Sky Grund genug, weitere Folgen in Auftrag zu geben.



2,55 Millionen Zuschauer schauten in der Zeit vom 25. Januar bis 17. Februar 2019 insgesamt acht Episoden der Sky-Eigenserie "Der Pass". Nun hat Sky Deutschland entschieden, neue Folgen in Auftrag zu geben. Das Team von Staffel eins ist dabei wieder mit an Bord.

