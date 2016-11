Sky-Serie "Fortitude" startet bei Arte

Die von Sky mitproduzierte Mystery-Thriller-Serie "Fortitude" kommt auch ins Free-TV. Mitte Januar wird die erste Staffel gut ein Jahr nach der Pay-TV-Premiere bei Arte zu sehen sein.



Nicht erst seit dem Start von Sky 1 setzt Sky auf Eigenproduktionen. Das beweist unter anderem auch die Mystery-Serie "Fortitude", die im März 2015 auf Sky Atlantic HD ihre Deutschland-Premiere feierte. Gut ein Jahr später kommen auch Zuschauer ohne Sky-Abo in den Genuss der Serie, die ab 19. Januar bei Arte zu sehen sein wird.