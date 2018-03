Sky Show: Neuer Streaming-Dienst für die Schweiz

Mit einem neuen Videostreaming-Angebot will Sky Schweizer Serien- und Filmfans erreichen. Seit letzten Freitag können sie auf "Sky Show" Filme und Serien jederzeit abrufen.



Wie Sky in einer Presseerklärung mitteilt, startete am Freitag den 02. März in der Schweiz das neue Sky-Streaming-Angebot: Sky Show. Damit will das Unternehmen sein Engagement auf dem Schweizer Markt weiter fortsetzen. Schon im August 2017 hatte Sky in der Schweiz "Sky Sport" auf den Weg gebracht.