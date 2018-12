Sky Sport 1 HD zeigt ab sofort Liverpool-Spiele zeitversetzt

Sky surft die Kloppo-Erfolgswelle: Ein Deal zwischen dem Pay-TV-Anbieter und dem FC Liverpool ermöglicht die zeitversetzte Ausstrahlung der Spiele des Traditionsklubs. Los geht es schon am heutigen Silvester-Abend.



Ab sofort können Sky Kunden Jürgen Klopp und seiner Mannschaft auf dem Weg zur erhofften Meisterschaft in der Premier League auf Schritt und Tritt folgen. Sky Deutschland setzt die Kooperation mit dem FC Liverpool fort, in deren Rahmen Sky das wöchentliche internationale Clubmagazin von LFCTV ausstrahlen wird, das unter anderem Dokumentationen, Interviews, Trainingsberichte und Blicke hinter die Kulissen des Vereins bietet. Das Klubmagazin des Klopp-Vereins war schon in der Saison 2016/17 Sky zu sehen.