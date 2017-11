Sky Sport: Neuer Zuschauerrekord beim Spitzenspiel

Das Gipfeltreffen im deutschen Fußball bescherte dem Sportsender Sky Sport die Jahresbestmarke. Die Partie Borussia Dortmund gegen Bayern München sahen 1,78 Millionen Zuschauer.



Damit erreichte der Sender einen Marktanteil bei den Zuschauern über 3 Jahren von sieben Prozent. In der Kernzielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren waren es 810.000 Zuschauer und damit einen Marktanteil von 13,4 Prozent.