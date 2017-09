Sky Sport News HD: August erfolgreichster Monat des Jahres

Schon wieder knackt der kostenlos empfangbare Sender Sky Sport News HD einen selbst ernannten Rekord. Die Reichweiten im August stellen die Chefs höchst zufrieden.



Zwar ist Sky Sport News HD nur einer von vielen Sendern bei dem Sendehaus aus Unterföhring, doch ist dieser im Gegensatz zu den anderen kostenfrei zu sehen und damit ein "Aushängeschild der Marke Sky", wie es Roman Steuer, Vizepräsident, formuliert. "Der neue Reichweitenrekord belegt, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, den Sender für alle Zuschauer zugänglich zu machen."

Meldungen zu diesem Thema

"Twin Peaks" endet am Sonntag

Babylon Berlin: Startschuss im Oktober auf Sky 1

"Eine Liga für sich": Calli schmeißt Buschi aus dem Studio



Mit einem Plus von 18 Prozent konnte Sky Sport News HD im August eine noch größere Reichweite als im Vormonat verbuchen. 856.000 Zuschauer im Alter von über drei Jahren sahen durchschnittlich zu. Ein Tag war dafür ganz besonders verantwortlich: Am 20. August schalteten 1,33 Millionen Menschen den Sportsender ein, womit sich dieser zum dritterfolgreichsten Tag in der Geschichte mauserte.



Neben der Auslosung der UEFA Champions League am 24. August machte auch das neue Talk-Format "Wontorra" Quote. "Das Rolling News Prinzip, sukzessive ergänzt durch verschiedene Live-Sport-Events sowie eigene Formate sind ein Garant für das starke Reichweitenwachstum", so Vize-Chef Steuer.