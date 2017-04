Sky Sport News HD: Neuer Rekord dank Bundesliga-Live-Spiel

König Fußball hilft Sky: Die Übertragung der Bundesliga-Partie Dortmund gegen Hamburg im Free-TV hat Sky Sport News einen neuen Reichweite-Rekord beschert. Fast zwei Millionen Menschen schalteten den Sportnachrichtensender ein.



Um mehr Zuschauer von seinem Programm zu überzeugen wagte Sky mit seinem Sportnachrichtensender Sky Sport News HD im Dezember den Schritt ins Free-TV. Und dank König Fußball könnte die Rechnung für den Pay-TV-Anbieter aufgehen. Denn auch durch die Live-Übertragung der Bundesliga-Partie Borussia Dortmund gegen den Hamburger SV am Dienstag konnte Sky Sport News den erfolgreichsten Tag der Sendergeschichte vermelden.