Sky Sport News HD baut Moderatoren-Team weiter aus

Die erste Stadionsprecherin in der Bundesliga, Katja Wunderlich, verstärkt ab Ende März das Team von Sky Sport News HD. Auf Bayern 3 wird sie aber weiterhin den "HitMix-Nachmittag" moderieren.



Katja Wunderlich wird ab Ende März das Moderatoren-Team von Sky Sport News HD verstärken, wie der Sender am Freitag bekannt gab. Laut eigener Aussage ist für sie Sky Sport News HD ihre persönliche Champions League. Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist seit dem 1. Dezember 2016 frei empfangbar.