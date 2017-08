Sky Sport News HD schließt Juli mit Reichweitenrekord ab

Der Juli war der stärkste Monat der Sendergeschichte für Sky Sport News HD. Durchschnittlich 727.000 Zuschauer schalteten pro Tag ein.



Mit einem dicken Reichweitenplus von 6,4 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekord im April ging der Juli für Sky Sport News HD zu Ende. Der Tag mit der höchsten Quote war der 30. Juli 2017. Hier schalteten 1,09 Millionen Zuschauer ein. Zudem war dieser Sonntag auch der vierterfolgreichste Tag seit Senderbestehen.