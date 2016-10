Sky Sport News HD startet im Dezember im Free-TV

Mehr Sport im Free-TV: Mit der Ankündigung, seinen Sportnachrichtenkanal ins frei empfangbare Fernsehen zu bringen, hatte Sky für Aufsehen gesorgt. Nun hat der Pay-TV-Anbieter den Starttermin bekannt gegeben.



Im Juli hatte Sky einen überraschenden Schritt angekündigt: Der Pay-TV-Anbieter wolle seinen Sportnachrichtensender Sky Sport News HD ins Free-TV bringen. Via Twitter hat Sky am Donnerstag nun den Start für den Sender bekanntgegeben. Ab 1. Dezember können sich auch Nicht-Abonnenten rund um die Uhr über die aktuellen Geschehnisse in der Welt des Sports informieren.

Neben den Berichten über aktuelle Entwicklungen im Fußball, Eishockey, Handball, Tennis und dem US-Sport lockt Sky Sport News HD zumindest zum Start mit einer weiteren Besonderheit. Denn am 2. Dezember wird auch die Freitagabend-Partie der Fußball-Bundesliga, FSV Mainz 05 gegen Bayern München, live im Free-TV zu sehen sein.



Bei der Live-Übertragung der Partie des 13. Bundesliga-Spieltages soll es sich nach Senderangaben jedoch um eine Ausnahme handeln. Sky Sport News HD wird als Free-TV-Sender über alle Verbreitungswege - Satellit, Kabel, IPTV, im Web und mobil - zur Verfügung stehen.



"Mit der frei empfangbaren Live-Übertragung der Bundesliga-Begegnung zwischen Mainz und dem FC Bayern auf Sky Sport News HD sichern wir dem Sender zur Free-TV-Premiere die Aufmerksamkeit aller Sportinteressierten und hoffen, viele Menschen zu erreichen, die zum ersten Mal einschalten", freut sich Roman Steuer, Executive Vice President Sports Sky Deutschland. "Mit der Live-Übertragung hoffen wir, viele Menschen zu erreichen, die zum ersten Mal einschalten."