Sky Sport News HD überträgt U21-EM-Qualifikationsspiel

Titelverteidiger Deutschland muss in der U21-EM-Qualifikation im Kosovo antreten. Sky Sport News HD wird die Partie live ab 18.30 Uhr live im Free-TV übertragen.



Die deutsche U21-Nationalmannschaft führt nach sechs Spieltagen der EM-Qualifikation die Gruppe fünf mit 15 Punkten vor Irland souverän an. Der Titelverteidiger kann mit einem Sieg in Mitrovica einen großen Schritt in Richtung Endrunde 2019 in Italien und San Marino machen.