Sky Sport News HD zeigt Fußball-Länderspiel im Free-TV

Nach der WM-Qualifikation und vor der nächsten Bundesliga-Runde müssen Fußball-Fans nicht auf ihren Lieblingssport verzichten: Mit den Niederlanden und Italien treffen sich zwei Größen des Weltfußballs zum Test. Sky Sport News HD überträgt live im Free-TV.



Selbst in einer Woche ohne Bundesliga, DFB-Pokal, Champions oder Europa League ruht das runde Leder nicht. Wenige Tage nach dem fünften Spieltag der WM-Qualifikation in Europa nutzen zahlreiche Nationalmannschaften die Gelegenheit zum Testen der Form. Unter anderem treffen am Dienstag die Niederlande und Italien aufeinander, was Sky Sport News HD nutzt, um eine weiter Partie live im Free-TV zu übertragen.