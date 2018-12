Sky Sport News HD zeigt K.O.-Phasen-Auslosung für CL und EL live

In Europa und Champions League sind die Gruppenphasen abgeschlossen. Am Montag wird in Nyon ausgelost wie es in der K.O.-Phase weitergeht. Sky Sport News HD überträgt live.



Aus deutscher Sicht haben sich Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, in der Zwischenrunde der Europa League stehen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Die TSG Hoffenheim und RB Leipzig haben sich derweil aus dem europäischen Geschäft nach der Gruppenphase bereits verabschiedet. Meldungen zu diesem Thema

So teilen Sky und DAZN die K.O.-Phase der Champions League auf

Nitro zeigt Konferenz: Kommt Leipzig in der Euro-League weiter?

Bei Sky und DAZN: Wer überwintert in der Champions League?

Auf Schalke warten große Herausforderungen in der Runde der letzten 16, da sie ihre Gruppe hinter dem FC Porto auf Platz zwei beendeten. Der BVB und Bayern können dank ihrer Gruppensiege auf vermeintlich leichtere Gegner hoffen. Gleiches gilt auch die Europa-League-Teilnehmer.



Wobei hier beachtet werden muss, dass unter den potenziellen Kontrahenten von Frankfurt und Leverkusen auch vier der acht "Absteiger" aus der höherklassigen Champions League sind - zumindest jedoch die weniger erfolgreiche Hälfte der Ex-Champions- und künftigen Europa-League-Teams.



Die Auslosung beider Wettbewerbe steigt am Montag in der UEFA-Zentrale ab 13 Uhr. Sky Sport News HD überträgt ab 11.30 live aus Nyon. Zu sehen ist das frei empfangbare Programm auch via im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: