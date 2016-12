Sky Sport News: Sky und Ströer verlängern Kooperation

Sportnachrichten von Sky Sport News wird es auch in Zukunft auf Bahnhöfen und in Shoppingcentern zu sehen geben. Sky Deutschland und der Außenwerber Ströer haben ihre Kooperation verlängert.



Sportnachrichten von Sky Sport News mal kurz auf dem Bahnhof sehen, während man auf dem Zug wartet: Auch nach seinem Umzug ins Free-TV werden Kurzclips von Sky Sport News auf Bahnhöfen sowie in Shoppingcentern zu sehen sein. Wie das Unterföhringer Unternehmen am Montag mitteilte, verlängerte der Konzern seine Kooperation mit dem Außenwerber Ströer.