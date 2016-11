Sky Sport News: Umzug ins Free-TV mit Sportprominenz

Ab Donnerstag wird der bisher bezahlpflichtige Sportnachrichtensender Sky Sport News für alle Zuschauer zu empfangen sein. Den Umzug ins Free-TV begeht der Sky-Sender dabei am Donnerstag mit allerlei Sportprominenz.



Der Pay-TV-Anbieter Sky vollzieht einen Meilenstein und macht seinen bezahlpflichtigen Sportnachrichtensender Sky Sport News allen Fernsehzuschauern verfügbar. Am morgigen Donnerstag wandert der Kanal ins Free-TV. Damit können über 85 Prozent der deutschen TV-Haushalte den Fernsehsender, der seit fünf genau Jahren rund um die Uhr über die aktuellsten Ereignisse aus dem Sportbereich berichtet, empfangen.