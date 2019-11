Sky Sport-Paket 12 Monate zum Schnäppchenpreis - inklusive UHD

Sportfans aufgepasst: Pay-TV-Anbieter Sky offeriert gerade sein Sportpaket mit Champions League, Premier League und diversen anderen Sport-Highlights zum halben Preis – für ein ganzes Jahr.



Sky-Neukunden, die den Tarif jetzt buchen, können das Sportpaket ganze zwölf Monate lang für 14,99 Euro im Monat nutzen. Bestandskunden haben indes die Möglichkeit, das volle Sportprogramm für drei monate kostenlos zu testen.

Enthalten ist in dem Angebot unter anderem die UEFA Champions League, wobei nicht alle Einzelspiele live in voller Länge zu sehen sind: Sublizenznehmer DAZN hat sich von Sky die Exklusivreche an einem nicht unwesentlichen Anteil der Spiele gesichert. Wer kein Tor verpassen will, kann allerdings die im Paket enthaltene Sky-Konferenz anschauen. Darüber hinaus gibt es alle Spiele des DFB Pokals einzeln und in der Original Sky Konferenz live sowie alle Spiele der Premier League exklusiv. Ebenfalls enthalten sind Formel 1, Handball, Tennis und Golf. Mit der Sky Q App kann das Ganze auch unterwegs genossen werden, während für die Heimanwendung der 4k-fähige Sky Q Receiver mitgeliefert wird. UHD-Übertragung ist dabei ebenfalls bereits inklusive. Nicht enthalten sind die Spiele der deutschen Bundesliga, die aber für 15 Euro monatlich hinzugebucht werden können.



Neukunden müssen dabei eine einmalige Logistikpauschale von 12,90 Euro an den Anbieter entrichten, während die Gebühren für den Sky Q Receiver (insgesamt 149 Euro) und die Aktivierungsgebühr (59 Euro) vollständig entfallen.



Wer Sky Sport zum Schnäppchenpreis von 14,99 Euro sehen möchte, sollte also jetzt zuschlagen – dabei allerdings nicht außer Acht lassen, dass bei Vertragsverlängerung in der Folgelaufzeit 39,99 Euro für das gleiche Angebot fällig werden.