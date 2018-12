Sky Sport führt auf Facebook & Co. - Kopftuch-Beitrag gewinnt

Sky Sport wird im deutschen Sprachraum auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube am häufigsten erwähnt. Auch ProSieben schlägt sich in den sozialen Medien gut. Der erfolgreichste Post des Monats stammt aber vom WDR.



Die Leute von Storyclash sind echte Trendschnüffler. Sie analysieren Facebook, Twitter, Instagram und YouTube und schauen welche Webseiten dort besonders häufig erwähnt werden. Dabei führte den November 2018 Sky Sport mit 5,98 Millionen Interaktionen an. Dicht folgte dem Sender die Webseite von "Bild". Sie kam auf 5,73 Millionen Interaktionen. Den dritten Platz konnte sich "kicker online" sichern. Das Portal wurde in den sozialen Medien 5,68 Millionen Mal erwähnt.