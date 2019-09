Sky Sport mit starken Quoten zum Champions League-Auftakt

Seit Dienstag verfolgen wieder millionen Fans die Spiele ihrer Lieblingsmannschaften auf Sky Sport und liefern dem Sender damit höhere Quoten als zuvor.



Bereits am ersten Spieltag der UEFA Champions League ging die Anzahl der Zuschauer steil nach oben mit 1,70 Millionen Zuschauern. Damit lag der Auftaktspieltag um 13 Prozent über dem Vorjahresstart. Außerdem war es der zweitstärkste Champions League Spieltag in der Sendergeschichte, nur überragt vom zweiten Spieltag der Vorsaison. Insgesamt verfolgten 3,24 Millionen Fans die Live-Übertragung am Dienstag und Mittwoch.