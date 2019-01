Sky Sport muss sparen und feuert langjährige Mitarbeiter

Die Umsätze in Europa steigen, aber bei Sky Deutschland müssen bekannte und langjährige Mitarbeiter gehen



Am 24.01.19 berichteten wir, dass die Umsätze von Sky im 2.Halbjahr 2018 in Europa stiegen, doch heute ist beim Branchenmagazin "Clap" zu lesen, dass sich Sky Deutschland im Sportbereich von mehreren Mitarbeitern trennt. Wichtig dabei, es handelt sich um Mitarbeiter, die für den Sender insbesondere den Sportbereich unverzichtbar scheinen.



So ist Esther Henze darunter, die schon 2008 als Marketing Direktorin bei Premiere Star arbeitete. Erst im Mai 2017 wurde sie Vice President Program und Business Sport.