Sky: Superhelden bekommen eigenen Sender auf Zeit

Sky schenkt Batman, Superman und vielen anderen Legenden zum Herbstbeginn einen eigenen Sender. Sky Cinema Comic-Helden HD ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Hits.



Sky sendet im Zeitraum vom 24. September bis zum 7. Oktober zahlreiche Filmhits mit den größten Comic-Ikonen aller Zeiten. Mit dabei alle Batman-Darsteller der letzten dreißig Jahre: Von Michael Keaton über Val Kilmer, George Clooney und Christian Bale bis Ben Affleck.