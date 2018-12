Sky-TV-Stick: Pluto TV ab sofort in Deutschland & Österreich

Pluto TV, der werbefinanzierte Anbieter von kostenlosen linearen OTT-Angeboten, fasst in Europa weiter Fuß. Nach dem erfolgreichen Eintritt in den britischen Markt ist der Streaming-Anbieter ab sofort auch in Deutschland und Österreich verfügbar.



Das Pluto TV-Erlebnis unterscheidet sich von anderen Digitalangeboten. Die Sender von Pluto TV ordnen sich nach Themengebieten. Zuschauer können aus dem Angebot entsprechend ihrer Interessenfelder Sender passgenau auswählen und das lineare Programm verfolgen.

Eine Onlinestudie von ARD und ZDF hat ergeben, dass 81 Prozent des insgesamt konsumierten Bewegtbildes lineares Programm umfassen, On-Demand kommt dagegen nur auf 19 Prozent.



Das Pluto TV Angebot umfasst im deutschsprachigen Markt fünfzehn Sender. Zum Start sind unter anderem Kampfsport auf Pluto TV Fight und dem lizenzierten Channel von Glory Kickboxing, Wissensformate und Dokumentationen auf Pluto TV Explore oder Pluto TV Inside sowie Film- und Kinderprogramme verfügbar.



Pluto TV Animals zeigt atemberaubende Bilder aus der Welt der Tiere und der Sender Mystery Science Theater 3000 bringt die gleichnamige amerikanische Serie zum ersten Mal nach Deutschland.



Zuschauer können das Programm ohne Abo verfolgen. Zum Start ist das Angebot von Pluto TV über den TV Stick des Streaming Services Sky Ticket verfügbar.