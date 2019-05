Sky-Talks: Tönnies bei "Wontorra" und Matthäus bei "Sky90"

Am Samstag wird die Deutsche Fußball-Meisterschaft erstmals seit zehn Jahren wieder am letzten Spieltag der Saison entschieden. Über alle Geschehnisse des Saisonfinals diskutieren Jörg Wontorra und Patrick Wasserziehr am Sonntag bei Sky mit ihren Gästen.



Zu Gast bei der letzten Ausgabe von "Wontorra" ist dieses Mal Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04. Nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr mussten die Königblauen in dieser Spielzeit bis kurz vor Saisonende um den Klassenerhalt zittern. Im Laufe der verkorksten Saison trennte man sich nicht nur von Trainer Domenico Tedesco, sondern musste auch Manager Christian Heidel nach dessen Rücktritt ersetzen. Am Tag nach dem Saisonabschluss des FC Schalke gegen Stuttgart steht Clemens Tönnies bei Jörg Wontorra Rede und Antwort.