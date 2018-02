Sky-Tennis-Saison startet

Der Bezahlsender überträgt diese Woche das ATP-Turnier aus Rotterdam und läutet damit seine diesjährige Tennis-Saison ein. Mit dabei sind unter anderem auch Roger Federer und die Zverev-Brüder.



Von diesem Montag bis Sonntag gibt es bei Sky mehr als 50 Stunden Live-Tennis zu sehen. Auf dem Rotterdamer Hartplatz kann der Schweizer Roger Federer ein weiteres historisches Kapitel zu seiner glorreichen Karriere hinzufügen.