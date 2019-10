Sky Ticket bietet jetzt 13 Sender mehr

Sky spendiert Nutzern des monatlich kündbaren Streamingangebots insgesamt 13 neue lineare Sender. Das Angebot gilt ab sofort.



Sky stockt sein Programmportfolio von Sky Ticket massiv auf. Im Sky Entertainment Ticket werden nun auch die linearen Sender Junior, Cartoon Network, E! Entertainment HD, Sky Krimi HD und Spiegel TV Wissen angeboten. Sky Cinema Ticket gibt es sogar acht neue lineare Sender, sowie Filme von TNT Film HD und Kinowelt TV neu dazu.