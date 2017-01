Sky Ticket über O2: Sky präsentiert Konditionen

Pünktlich zum Start der Bundesliga-Rückrunde läuft die vereinbarte Kooperation zwischen Sky und O2 an. Nun hat der Pay-TV-Anbieter die Konditionen vorgelegt, zu denen O2-Kunden Sky Ticket nutzen können.



Im Sommer hat Sky sein neues Onlineangebot Sky Ticket auf den Markt gebracht, mit dem den Kunden mehr Flexibilität ermöglicht wird. In der nächsten Woche läuft nun die vereinbarte Kooperation mit O2 an, durch die sich Sky Ticket auch mobil nutzen lässt. Am heutigen Dienstag hat der Pay-TV-Anbieter die entsprechenden Konditionen präsentiert.