Sky: Titelkrönung und Abstiegsdrama in der Bundesliga

Am Sonnabend könnte sich der FC Bayern München mit einem Sieg beim FC Augsburg den sechsten Titel in Folge und die 28. Schale insgesamt sichern.



Nach dem Sieg gegen den FC Sevilla müssen die Bayern ab 15.30 Uhr gegen den FC Augsburg ran, die auf dem zehnten Platz der Tabelle verweilen. Auf dieses und die anderen Sonnabendspiele stimmen Britta Hofmann und Sebastian Hellmann die Zuschauer mit den Sky Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund ab 13 Uhr ein.