Sky-Traumstart: "Das Boot" schlägt "Babylon Berlin"

Das Sky-Original fesselt am Premierenwochenende deutlich mehr als eine Million Zuschauer und legt damit den bisher erfolgreichsten Neustart einer Eigenproduktion hin.



"Das Boot" von 1980 gilt nahezu unbestritten als bester deutscher Film der Nachkriegsgeschichte. Kaum verwunderlich also, dass abseits der freudigen Erwartung mancher bei Verkündung eines Reboots von Sky auch Unkenrufe laut wurden: Zweifel, ob ein würdiges Anknüpfen an Wolfgang Petersens Meisterwerk mit Jürgen Prochnow gelingen könne, schienen nicht vollends unberechtigt.