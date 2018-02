Sky: Trotz olympischer Winterspiele Rekord für Bundesliga

Trotz der Olympischen Spiele in Pyeongchang und dem entschiedenen Titelkampf ist die Nachfrage der Fußballfans und Zuschauer auf Sky hoch. Insgesamt verfolgten 4,68 Millionen Zuschauer (Z3+) die Partien auf Sky Bundesliga am Samstag und Sonntag.



So sahen nicht nur 4,68 Millionen Zuschauer (Z3+) die Samstags- und Sonntagsspiele auf Sky Bundesliga, auch lag die durchschnittliche Sehbeteiligung bei 1,67 Millionen Zuschauern. Die erstaunlichste Quote erreichte das Duell von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Das schalteten 1,29 Millionen Zuschauer (Z3+) ein. Es war damit das reichweitenstärkste Einzelspiel auf Sky ohne Beteiligung des FC Bayern München.