Sky: U-Boot Nachbildung durchquert für Dreharbeiten Ozean

Und das alles für eine Serie: Die 67 Meter lange, sechseinhalb Meter breite und 240 Tonnen schwere Replika eines U-Bootes wurde von Malta nach La Rochelle gebracht. Dort wird sie für die Dreharbeiten an "Das Boot - die Serie" benötigt. Was steckt hinter dem Unterwasserriesen?



Speziell für die Produktion der Eventserie "Das Boot - die Serie" musste eine U-Boot-Nachbildung in den Hafen von La Rochelle gebracht werden. Für die Serie, die Ende 2018 ihre Erstausstrahlung bei Pay-TV-Sender Sky feiern soll, ließ man den Stahlriesen auf Malta fertigen.