Sky: UHD-Zeitalter gestartet

Am Mittwoch ist bei Sky das UHD-Zeitalter auch in Deutschland eingeläutet wurden. Die neuen Sky+ Pro Receiver sind für Kunden des Pay-TV-Anbieters ebenso erhältlich wie die ersten Filme. Fußball-Fans müssen dagegen noch etwas geduldiger sein.



Seit die ersten Ultra-HD-Sender zur IFA 2015 aufgeschaltet wurden, gilt die Aufmerksamkeit der Unterhaltungs- und TV-Branche der neuen Bildqualität. Auch bei Sky ist UHD ein großes Thema, in Großbritannien werden ultrascharfe Bilder dank Sky Q bereits seit Anfang des Jahres geliefert, im Juli verkündete der Pay-TV-Anbieter auch den UHD-Start für den Herbst in Deutschland. Ab dem heutigen Mittwoch ist Ultra HD auch für deutsche Sky-Kunden keine Utopie mehr.