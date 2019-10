Sky UK startet Brexit-freien Nachrichtensender

Dass die Briten Humor haben, steht nicht erst seit Monty Python und Co. fest. Aber einen Nachrichtsender zu starten, der damit wirbt, "Brexit-Free" zu sein, setzt dem noch die Krone auf.



Der Kanal wirbt nicht nur mit Brexit-freier Berichterstattung, er heißt sogar so: Sky News Brexit-Free startet diesen Mittwochnachmittag um 17 Uhr und brüstet sich damit, kein Wort über den immer näher rückenden EU-Ausstieg Großbritanniens zu verlieren.