Sky: Ultra-HD per CI+ Modul möglich

Sky-Abonnenten, die die Pay-Sender mit CI+ Modul am Digitalfernseher und nicht mittels Sky-Receiver empfangen, haben bisher bei den Sky-UHD-Übertragungen das Nachsehen. Anstelle ultra-hochauflösender Bildsignale kommt lediglich die Einblendung "Hinweis 535: Sie können diese Sendung aus lizenzrechtlichen Gründen nicht sehen". Gerade während der Fußball Weltmeisterschaft wäre Sky Sport UHD sehr interessant, da dort alle WM-Spiele laufen. Ab Herbst ist die Übertragung ausgewählter Spiele der UEFA Champions League sowie der deutschen Fußball-Bundesliga geplant.

Meldungen zu diesem Thema

Der Sky Q Receiver im Test

"Babylon Berlin" läuft ab Herbst bei ARD

Sky: Serien statt WM?

DIGITAL FERNSEHEN hakte deshalb bei Sky Deutschland Chef Carsten Schmidt nach. Dieser bestätigte uns, dass es z. B. im Zusammenhang mit der Champions League keine Vorgaben der Rechteinhaber gäbe, die eine Verbreitung mittels CI+ Modul ausschließen würden. Es wäre für Sky somit möglich auch UHD-Inhalte für CI+ Kunden freizuschalten.Auch bei der Fußball-Bundesliga ist das Common Interface kein Hindernis. Am 2. Februar lief bereits ein Freitagsspiel von Eurosport in UHD auf dem HD+ Kanal UHD1 und konnte per HD+ CI+ Modul empfangen werden.Zu große Hoffnung dürfen sich die Sky CI+ Nutzer jedoch noch nicht machen. Denn offiziell heißt es weiter: "Zurzeit ist es nicht geplant UHD auch über CI+ anzubieten. Wir konzentrieren uns hierbei auf unsere neue Sky Q Plattform, die den Zuschauern das beste Fernseherlebnis mit den umfänglichsten Funktionalitäten bietet", so ein Sky-Sprecher gegenüber DIGITAL FERNSEHEN.