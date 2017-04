Sky: "Veep" und "Silicon Valley" sind wieder da

Zwei Publikumslieblinge stehen schon jetzt auf Abruf bei Sky zur Verfügung. Die Ausstrahlung im TV erfolgt im Frühsommer.



"Veep - Die Vizepräsidentin" und "Silicon Valley" stehen wieder zum Abruf bereit. Seit dem 16. April kann "Veep" bei Sky On Demand, Sky Go und Sky Online parallel zur US-Ausstrahlung abgerufen werden. Derzeit steht die Serie, die erneut einen satirischen Blick hinter die Kulissen der US-Politik wirft, allerdings lediglich Zuschauern zur Verfügung, die sie im englischen Originalton verfolgen möchten.