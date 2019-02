Sky: Vierte Staffel "Billions" startet im März

Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) und der Hedgefonds-Milliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) verbünden sich, um gemeinsam gegen ihre Widersacher zu kämpfen.



Die zwölf Folgen der vierten Staffel "Billions" werden ab der Nacht vom 17. auf den 18. März in der englischen Originalfassung auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand auf Abruf verfügbar sein.