Sky Vision bringt eigene Serie DAB-Plus-Radios

Immer mehr Hersteller springen auf den DAB-Plus-Zug auf, so auch Sky Vision. Das Unternehmen bringt gleich eine ganze Serie DAB-Plus-Radios auf den Markt.



Die umfassende neue Gerät-Serie reicht vom Taschenradio bis zum Premium-Produkt. Sky Visions DAB-Plus-Radios eint darüber hinaus ein konsequentes Design mit einem Hauch Nostalgie.